ليبيا – أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر أنه يجري بحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا إلى ما يقرب من 2000 أو 3000 آلاف ميجا وات، لافتًا إلى أن خط الربط بين مصر وليبيا القائم حاليًا بقدرة 240 ميجا وات.

شاكر أوضح وفقًا لما نقلته صحيفة اليوم السابع المصرية اليوم الخميس أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت في عمل الدراسات الخاصة برفع جهد خط الربط بين مصر وليبيا من 220 كيلو فولت إلى 500 كيلو فولت، ليتم من خلاله نقل الطاقة الكهربائية لليبيا، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على توصيل التيار الكهربائي لطرابلس بأعلى مستوى من الجودة وخدمة مميزة.

وتابع: إن الوزارة حاليًا بصدد اختيار استشاري عالمي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص بقدرة 3 الألف ميجا وات لمراجعة الشؤون المالية والفنية للمشروع. لافتًا إلى أن الشريك القبرصي سلم الوزارة الكهرباء الدراسات الخاصة بالنواحي الفنية ولم يتم البت فيها حتى الآن.

وقال إن الهدف من مشروعات الربط الكهربائي هو أن تتحول مصر محورًا عالميًا للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا وأوروبا ودول الخليج، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية هائلة بالعملية الصعبة.

وزير الكهرباء أشار إلى أنه سيتم دراسة الربط الكهربائي جنوبًا في اتجاه القارة الإفريقية، للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، مؤكّدًا أن هذه المشروعات ستعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

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