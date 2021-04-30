أياكس يغلق الباب أمام الأندية الراغبة في التعاقد مع مدربه تين هاغ

أياكس يغلق الباب أمام الأندية الراغبة في التعاقد مع مدربه تين هاغ

هولندا – قطع أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، الطريق مجددا على الأندية التي تطمح لاقتناص توقيع مدربه، إيريك تين هاغ، وذلك عندما أعلن عن تمديد عقد المدرب، المطلوبة خدماته في إنجلترا.

وقال أياكس عبر حسابه في موقع “تويتر”، اليوم الجمعة: “توصل أياكس لاتفاق مع هاغ الذي كان عقده ينتهي في يونيو 2022، الاتفاق الجديد سيكون حتى يونيو 2023”.

وتتمثل أعظم إنجازات هاغ مع أياكس، في قيادته الفريق لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019.

وطرح اسم هاغ بقوة في الأيام الماضية، لخلافة البرتغالي، جوزيه مورينيو، في تدريب توتنهام الإنجليزي.

المصدر: وكالات

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