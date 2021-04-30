إصابة عشرات المقدسيين في اعتداء للشرطة الإسرائيلية عليهم في القدس الشرقية

إصابة عشرات المقدسيين في اعتداء للشرطة الإسرائيلية عليهم في القدس الشرقية

فلسطين – أصيب عشرات الفلسطينيين، امس بالاختناق بالغاز المدمع خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في منطقة باب العامود بالقدس الشرقية.

واعتدت القوات الإسرائيلية على مئات المقدسيين في باب العامود بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع واستخدمت الهروات ما خلف عشرات الإصابات​​​.

وقد ردد المقدسيون في باب العامود هتافات تؤكد “رفض عقد أي انتخابات دون إشراك القدس فيها”.

وعبر المشاركون عن دعمهم لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعلنه في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الخميس، والذي أكد فيه “على رفض عقد الانتخابات لحين ضمان إجرائها بالقدس”.

وكان الرئيس عباس قد قال إن الجانب الفلسطيني تلقى رسالة من إسرائيل مفادها بعدم سماحها عقد الانتخابات في القدس.

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أبلغت إسرائيل، في فبراير الماضي، بقرارها إجراء الانتخابات بما فيها بالقدس داعية إياها الى عدم عرقلتها.

يذكر أن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس في يناير 2021 ينص على عقد الانتخابات الفلسطينية العامة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة على أن يجري الاقتراع للانتخابات التشريعية يوم 22 مايو والرئاسية يوم 31 يوليو 2021.

المصدر: وكالات

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