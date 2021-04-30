ليبيا- أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن انقطاع الكهرباء الذي وقع الخميس كان بفعل فاعل.

تأكيد الدبيبة جاء خلال مشاركته في اجتماع مع أعضاء مجلس النواب والأعيان عن مدينة تاجوراء تابعت مجرياته صحيفة المرصد، وفيه شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على وجود من يسعى لعودة فتيل الحرب؛ لأن من يقطع الكهرباء والساعين لتأجيج الحروب هم أعداء لليبيين.

وأشار الدبيبة إلى رفض طلب لإلغاء زيارته إلى مدينة سرت بسبب وجود ما عبر عنه بـ”قوات أجنبية” في المطار، مبينًا قرب كشف حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار أمام الشعب الليبي ليعلم الليبيون حجم أرصدتهم واستثماراتهم الموجدة في خارج البلاد.

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