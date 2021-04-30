ليبيا – قال الباحث السياسي إبراهيم الفيتوري إن مليشيات الإخوان هي المتهم الوحيد في ما حدث لمحطات الكهرباء وأنها الفصيل السياسي الوحيد الذي له مصلحة في إشعال فتيل الأزمات مرة أخرى كورقة ضغط على الحكومة الجديدة التي ترفض الانصياع لطلباته غير المشروعة.

الفيتوري وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية ” اليوم الجمعة أوضح أن مشكلة الكهرباء اختفت في ليبيا منذ أكثر من شهر تقريبا بعد الصيانة التي أقيمت مؤخرا،بعدما كانت من أكبر الأزمات التي تواجه الشعب الليبي منذ 2014.

وتابع أن المليشيات المسلحة الرافضة للاندماج داخل الجيش يجب التخلص منها في الحال ولو بالقوة، واصفا إياهم بأداة تستخدمها الفصائل السياسية من أجل تحقيق مكاسب شخصية، مشيرا إلى أن ما حدث إرهاب وعبث بالأمن القومي الليبي.

الفيتوري أوضح أن الأزمات التي تعاني منها ليبيا كإغلاق الطرق وقطع الكهرباء والازدحام في محطات الوقود ستختفي إذا اختفت ظاهرة المليشيات.

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