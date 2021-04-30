دبي – حققت القرية العالمية بدبي، رقمها القياسي الـ23 في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعد أن استخدمت 2500 فانوس رمضاني في دعم حملة هادفة لإطعام الفقراء خلال شهر رمضان في 30 دولة.

وشهدت “القرية العالمية”، يوم 27 أبريل تشكيل عبارة “100,000,000 وجبة” مستخدمة 2.500 فانوس رمضاني لتحقق من خلالها لقب “أكبر رقم مصنوع من الفوانيس الرمضانية”.

وتهدف حملة “100 مليون وجبة” التي أطلقها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى توفير الطعام للمحتاجين والفئات المستهدفة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية خلال شهر رمضان.

ولقيت محاولة تحقيق الرقم القياسي التي قامت بها القرية العالمية استحسان الضيوف وتم توزيع الفوانيس عليهم كهدية رمضانية مميزة بعد الإعلان عن تحقيق الرقم.

وسعت الوجهة العائلية من خلال هذه المحاولة إلى تشجيع ضيوفها للمساهمة في دعم الحملة. كما أنه تم عرض لوحات توعوية للحملة بالقرب من اللوحة الفنية التي تم نصبها لتحقيق الرقم القياسي.

المصدر: “البيان”

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