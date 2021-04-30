مصر – كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل خلية إرهابية شديدة الخطورة تسمى بـ”عرب شركس”، خططت لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتم الكشف عن تفاصيل الخلية تزامنا مع عرض أحداث الحلقة الـ”15″ من مسلسل “الاختيار 2″، خلال مواجهة بين قوات الأمن وعناصر إرهابية شديدة الخطورة بمنطقة ” عرب شركس” التي كانت تخطط لتنفيذ عدد كبير من العمليات الإرهابية والاغتيالات مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقا لصحيفة “المصري اليوم” تقع منطقة عرب شركس في محافظة القليوبية اتخذها تنظيم أنصار بيت المقدس مسرحا لتجهيز سيارات مفخخة لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الشرطة والجيش.

تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة المنطقة بعد معركة تبادل فيها الطرفان أطلاق النيران وتم القبض علي عناصر الخلية الإرهابية.

وأسفرت العملية عن مقتل اللواء ماجد صالح، والعميد ماجد شاكر بسلاح المهندسين بالقوات المسلحة المصرية.

وبعد القبض على المتهمين أصدرت المحكمة العسكرية في أغسطس 2014 حكما بإحالة أوراق 6 متهمين من عرب شركس إلي المفتي بتهمة استهداف حافلة جنود الأميرية.

وقامت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش بمهاجمة مخزن مهجور بمنطقة “عرب شركس” بمحافظة القليوبية، واشتبكت مع مجموعة مسلحة داخله، وقبضت على 8 أشخاص مسلحين وقتلت 6.

واتهم المقبوض عليه بالهجوم المسلح على حافلة تقل جنودا من القوات الجيش بمنطقة الأميرية في القاهرة، وأسفر عن مصرع مساعد بالقوات المسلحة في مارس2014، واستهداف 6 جنود في كمين الشرطة العسكرية بمنطقة مسطرد في مارس 2014.

المصدر: المصري اليوم

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