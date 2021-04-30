ليبيا – أفاد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، بأن حوالي 70 ألف مواطن تم تطعيمهم بلقاح كورونا خلال 13 يومًا من بداية حملة التطعيمات، وبأن إقبال المواطنين وتزايد الوعي بضرورة التلقيح في تزايد.

النجار دعا خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري المواطنين الراغبين في تلقي التطعيم، إلى تفهم أولويات الحملة التي تركز في مراحلها الأولى على فئتي كبار السن وحاملي الأمراض المزمنة، وذلك من أجل الحد من عدد الوفيات في هاتين الفئتين، وهو معيار نجاح الحملة، بحسب قوله.

وأوضح أنهم قاموا بتطعيم فئات أخرى خارج منظومة التسجيل بصفة استثنائية، مثل الكوادر الطبية بمراكز العزل والفلترة، والمعتمرين وكلهم من الشباب وما دون سن 50 سنة، داعيًا في الوقت ذاته كل مراكز التطعيم إلى الالتزام بالمنظومة، من أجل أن يذهب التطعيم إلى مستحقيه.

من جهة أخرى، أكد النجار أن الأجانب والمقيمين والمهاجرين من غير الليبيين لن يتم استثناؤهم من عملية التطعيم، وأنهم يتوقعون أن تكون منظومة التسجيل جاهزة بعد العيد، لقبول تسجيل الأجانب وسيعاملون على قدر المساواة مع المواطنين، وفق قوله.

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