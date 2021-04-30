ليبيا – قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة عدد من وزراء الحكومة أمس الخميس بجولة تفقدية للمنطقة الصناعية تاجوراء، شملت كلًا من مركز بحوث الطاقة الشمسية، وشركة الإنماء للصناعات الهندسية، والمعرض الصناعي، بالإضافة إلى جامعة طرابلس القاطع “ج” ومركز البحوث الصناعية تاجوراء.

الدبيبة شدد خلال الجولة بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة على أهمية انطلاق المشروع التجريبي للطاقة الشمسية بتاجوراء، وعلى ضرورة تطويره لأجل أن يكون أحد المشاريع الاستثمارية الأساسية في المرحلة القادمة.

كما زار الدبيبة شركة الإنماء للصناعات الهندسية لمتابعة الإنتاج الخاص بالأعمدة والأبراج، مشددًا على ضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء في هذا الشأن.

وأكد أن إعادة أحياء المعارض وتجديد نشاطاتها أمر غاية في الاهمية، مكلفًا وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول ذلك.

عبد الحميد شدد على ضرورة دعم مركز البحوث الصناعية تاجوراء للقيام بالأعمال المنوطة به.

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