صحيفة النهار الجزائرية ذكرت أمس الخميس أن الجزائر ستحاول العمل على تعزيز أجندة السلام والأمن في القارة الأفريقية ومواجهة التحديات الحالية في القارة السمراء.

وأفادت بأن الرئاسة الشهرية ستتميز باجتماعات مهمة تتعلق بالأوضاع في كل من ليبيا ومالي، بالإضافة إلى جلسات أخرى حول انتشار جائحة كورونا حول العالم، مشيرة إلى أن مجلس السلم والأمن سيعقد دورته الألف خلال شهر مايو نفسه، ما يحمل دلالة رمزية ذات أهمية كبيرة تحت قيادة دولة مؤسِسة للمنظمة الأفريقية