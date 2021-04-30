ليبيا – نفى رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو ما تردد بشأن قيامه بالتنازل عن أرض محطة الإرسال كيلومتر 8 في منطقة السياحية في العاصمة طرابلس.

نفي بعيو جاء في بيان صدر عن المؤسسة بعنوان “إلى الرأي العام” اطلعت عليه صحيفة المرصد، وفيه أشار فيه إلى أنه لا صحة على الإطلاق لما عبر عنه بالأكاذيب والمزاعم التي يتداولها كاذبون ومفترون على صفحات التواصل الاجتماعي، ضمن حملة تشويه وصفت بالدنيئة.

وأشار البيان إلى أن هذه الأرض ليست ملكًا لبعيو ليتنازل عنها، بل هي ملك لقناة ليبيا الوطنية التي تم منعها بالقوة من تركيب الهوائيات بالمحطة، وحولها نزاع منظور أمام القضاء، وأن القانون وأحكام القضاء هم الفيصل في النزاع حول الملكية، والمؤسسة لا يمكن أن تترك لتفرط في أملاك القطاع الإعلامي.

وأكد البيان أن المؤسسة لا يمكن أن تسمح باستفادة موظفين فاسدين من الفوضى السائدة حاليًا لاستغلال هذا المقر بطرق غير مشروعة لاستمرار العبث وبقاء الحال على ما هو عليه، مبينًا إن هذه المحطة لا تعمل منذ أكثر من 10 سنوات، ومن حق المؤسسة وضع وتنفيذ خطط مناسبة لتطوير وتحديث مرافق فنية تابعة لها.

وأوضح البيان أن الفاشلين لا يريدون التطوير، فهم تعودوا على تخريب وتعطيل كل ما من شأنه تحقق ذلك، فضلًا عن ابتزاز كل من يسعى إلى الإصلاح والتطوير والارتقاء بالإعلام الوطني، مشيرًا إلى احتفاظ بعيو بحقه القانوني في مقاضاة مروجي وناشري هذه الأكاذيب.

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