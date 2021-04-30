العراق – أعلنت وزارة الدفاع التركية مواصلة تدمير أهداف “حزب العمال الكردستاني” عبر عمليتي “مخلب البرق” و”مخلب الصاعقة” شمال العراق، مشيرة إلى ارتفاع عدد “الإرهابيين” الذين تم تحييدهم لـ42.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته امس وأرفقته بمقطع فيديو لأعمال قتالية: “تستمر قواتنا التركية المسلحة في تدمير الأهداف الإرهابية شمال العراق من خلال عمليتي مخلب البرق ومخلب الصاعقة”.

وأضافت: “في الوقت الذي يواصل فيه عناصر قواتنا الخاصة الأبطال عملياتهم في ظروف صعبة في منطقتين متينا وأفشين-باسيان، يجري القضاء على الأهداف، التي حددتها بآليات استطلاعنا، بشكل فعال من البر والجو. وتواصل مقاتلات قواتنا الجوية وآليات الدعم الناري التابعة للقوات البرية تدمير مخابئ الإرهابيين”.

وتابع البيان: “ارتفع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة نتيجة العمليتين إلى 42. العمليتان مستمرتان وفقا للخطة”.

وأطلقت تركيا عمليتي “مخلب البرق” و”مخلب الصاعقة، في 23 أبريل الجاري بشكل متزامن ضد عناصر “حزب العمال الكردستاني” في منطقتي متينا وأفشين-باسيان شمال العراق.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر “حزب العمال الكردستاني”، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT

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