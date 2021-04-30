ليبيا – توصل وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي لاتفاق مع أمين عام جمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي لتنظيم عمل المنظمات الإنسانية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاتفاق على تنظيم عمل هذه المنظمات في ليبيا ووضعها في إطارها الصحيح ضمن خطوط ترسمها الوزارة بالتعاون مع الهلال الأحمر جاء خلال لقاء جمع الزناتي بالدرسي في مقر الوزارة في العاصمة طرابلس، حيث أثنى الوزير على الجمعية لدورها المهم.

ووفقًا للبيان سيكون هناك توقيع بروتوكول تفاهم بين قطاع الصحة وجمعية الهلال الأحمر الليبي، فيما أكد في سياق آخر مطالبة الزناتي رؤساء أقسام إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالوزارة خلال اجتماع عقده معهم بإعداد خطة متكاملة عن عمل الأقسام وكيفية تفعيلها داخل المستشفيات.

وأوضح البيان أن الوزير طلب إحصائيات مفصلة عن عدد الأجهزة العاملة وعمرها والأجهزة المتوقفة لصيانتها، لتوفير الملايين على الدولة، فيما بحث الاجتماع إنجازات الأقسام ومعالجة المشاكل التي تعاني منها، وعرض رؤساء الأقسام الأعمال من حيث المنجز والمأمول وما يعترضهم من عقبات ليعطي الزناتي أوامره بتذليلها.

ووفقًا للبيان شدد المجتمعون على ضرورة تفعيل القرار 418 لسنة 2019 بشأن إضافة قسم الصيدلة السريرية اليقظة الدوائية وقسم الإعلام والترشيد الصيدلي للهيكل التنظيمي للمستشفيات، حيث إن القرار تم تفعيله في عدد قليل من المستشفيات، مع ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للصيادلة داخل المستشفيات.

وأضاف البيان: إن الدورات التدريبية يجب أن تكون في تخصصات الصيدلة السريرية واليقظة الدوائية وصيدلي اقتصادي وصيدلي سموم، حتى يتم تفعيل هذه الأقسام داخل المستشفيات، فيما شدد الوزير على ضرورة إيجاد حلول سريعة جدًا فيما يخص المخلفات الطبية والبشرية.

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