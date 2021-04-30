جبران باسيل : روسيا لا تتدخل في لبنان ونطلب منها المساعدة في إيجاد الحلول

جبران باسيل : روسيا لا تتدخل في لبنان ونطلب منها المساعدة في إيجاد الحلول

لبنان – أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، إن روسيا لا تتدخل في شؤون بلاده، مضيفا أن تياره يطلب من موسكو المساعدة في إيجاد الحلول.

وأضاف في تصريحات لـه أن “النظام السياسي في لبنان فاشل ولا يعمل ويجب إصلاحه”، مؤكدا أن “تأليف الحكومة غير ممكن من خلال شخص واحد”.

وتابع: “أموال اللبنانيين وودائعهم سرقت، ونطالب بالتدقيق الجنائي لاستعادتها”.

وأرجع باسيل الوضع الحالي في لبنان إلى “النظام الطائفي الذي يحول دون الإصلاح في البلاد”.

وفي حديثه عن “حزب الله”، أكد باسيل أن تياره “يتفق مع الحزب على مواجه إسرائيل والإرهاب وسيادة القرار اللبناني”.

وأشار إلى أن “حزب الله ليس منغمسا بالفساد، لكنه ولأسباب عديدة غير ناشط في محاربته وهذا يؤخر مشروع الإصلاح”.

وعن انفجار مرفأ بيروت، قال باسيل إن الحادث “لا يمكن فصله عن الحصار المالي والاقتصادي والثورة الملونة الممولة من الخارج”.

وبشأن العلاقات مع إسرائيل، قال باسيل إن تياره “لا يسعى للتطبيع أو السلام الاقتصادي مع إسرائيل، وهدفنا تجنب نزاع اقتصادي معها”.

وشدد باسيل في الأخير على ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لافتا إلى أن “مشكلات سوريا لا يجب أن تعالج خارج الفضاء العربي”.

المصدر: RT

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