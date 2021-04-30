هولندا – أعلنت منظمة “غلوري” لرياضة “الكيك بوكسينغ”، أمس عودة البطل المغربي، بدر هاري، إلى الحلبة مجددا.

ونشرت “غلوري”، تدوينة عبر حسابها في موقع “تويتر”، قالت فيها إن البطل المغربي سيواجه البولندي، أركاديوس جوسيك، يوم 17 يوليو المقبل، في النزال الرئيسي لأمسية “GLORY 78″، التي ستستضيفها مدينة روتردام الهولندية.

وتفاعل هاري مع إعلان عودته إلى الحلبة، حيث وجه عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، رسالة لجمهوره، تعهد فيها بتحقيق الفوز في نزاله المقبل.

وكان البطل المغربي البالغ من العمر 36 عاما، تعرض للهزيمة في نزاله الأخير الذي خاضه في شهر ديسمبر الماضي، أمام الروماني، بينجامين أديغبوي.

المصدر: GLORY Kickboxing

Share and Enjoy ! 0 Shares