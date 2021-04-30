ليبيا – قال القياديّ بالمجلس العسكري مصراتة إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت – الجفرة التابعة لأركان الوفاق إنه لن يفتح الطريق الساحلي “مصراتة-سرت” الرابط بين الشرق والغرب، إلا إذا تحققت الشروط اللازمة لذلك.

بيت المال وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية اليوم الجمعة أضاف: “لن نفتح الطريق الساحلي حتى يتم إخراج المرتزقة وترجع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر إلى منطقة الرجمة”.

وأوضح بيت المال أنه جرى تبليغ المجلس الرئاسي وممثليهم في اللجنة العسكرية بهذا الأمر.

وأضاف بيت المال: “لدينا 3 شروط لفتح الطريق الساحلي، هي: وقف إطلاق النار، وإزالة الألغام، وانسحاب المرتزقة. والشرط الثالث لم يتحقق بعد”.

واستدرك : “لا وجود لأي أجنبي في طرفنا، ومن أراد التأكد، بإمكانه أن يأتي ويرى بنفسه”.

بيت المال اختتم بالقول: “لا بد من التزام الطرفين بتنفيذ شروط اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي يجب علينا احترامها وتنفيذها”.

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