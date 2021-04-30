إسبانيا – صرح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بأنه لا يتأثر بنتيجة برشلونة، وليس سعيدا بهزيمته، مؤكدا على صعوبة الصراع على لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفوت فريق برشلونة فرصة اعتلاء صدارة الدوري، بعد تعرضه لهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه غرناطة (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ33 من الليغا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه أوساسونا، مساء غد السبت، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري.

وعلق زيدان على صراع الليغا، خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة أوساسونا، قائلا: “ننافس في البطولة، ونركز في الحاضر، ونقترب من نهاية الموسم، ونركز فقط على مباراة الغد”.

وعن هزيمة برشلونة، أكد زيدان أنها: “لا تؤثر علي نتيجة البارسا، ونحن لا نتحكم فيما يحدث حولنا، فقط يمكننا فعل ما نستطيع القيام به، وسنلعب بأفضل اللاعبين للقاء الغد، والأهم أن يكون اللاعبون مستعدين للقاء”.

وأما بالنسبة لحالة سيرخيو راموس، قائد الفريق الملكي، فقال: “إنه تدرب معنا، وهذا هو الخبر الجيد، وهو مستعد للمشاركة”.

وعن تأثير خسارة برشلونة وجعل الليغا أسهل بالنسبة لريال مدريد، علق زيدان: “الليغا دائما تعتبر بطولة معقدة، وهكذا ستكون حتى النهاية، ولا أشعر بالسعادة تجاه خسارة المنافسين”.

وتابع زيدان: “الأهم هو حصد أكثر نقاط ممكنة، وستتنافس على اللقب 4 أندية حتى النهاية”.

وعن رأيه حول أهم عامل حاليا في هذه المرحلة الحاسمة، سواء الفني أو البدني: “لا أعتقد أنه سيكون العامل البدني، ونحن في حالة جيدة، ويروق لنا اللعب بشكل جيد بالكرة، ودفاعيا نحن في حالة جيدة”.

وبشأن الاحتفاظ ببعض اللاعبين لوضع الأولوية لبطولة ما، علق زيدان: “غدا لا نستطيع اللعب بجميع اللاعبين، وبعضهم لن يشارك، ولكن لا يمكنك التفكير في لقاء الأربعاء قبل مباراة أوساسونا، وسنضع أفضل تشكيلة”.

وتطرق زيدان إلى مشكلة الإصابات، قائلا: “نقوم بفعل ما نراه صوابا في كل لحظة، وليس من السهل إدارة قائمة ريال مدريد، والكل يقول رأيه. نلعب في موسم غريب للغاية بكل النواحي، ولا يجب إلقاء اللوم على الإصابات، وبالنسبة لي الفترة التحضيرية للموسم تعتبر عاملا أساسيا، ونحن لم نقم بها. جميع الأندية عاشت هذه الصعوبات، وأنا سعيد بشخصية اللاعبين التي أظهروها وسط هذه الأزمات”.

وعن إمكانية وصف ما يحدث مع الريال بمعجزة، رد زيدان: “ليست معجزة، فهذا نتيجة مجهود وعمل، وهنا يعمل الكثيرون، واللاعبون يثقون فيما نقوم به داخل الملعب، ويضعون تفانيا كبير فيه”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن جاره المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي سيحل ضيفا على فريق إلتشي غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ34 “لليغا” أيضا.

المصدر: وكالات

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