إسبانيا – وجه الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، نصيحة لزميله السابق في فريق برشلونة، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حول مستقبله.

قال سواريز، خلال مقابلة حصرية مع القناة الثالثة الكتالونية أمس الخميس، ردا على سؤال حول مستقبل ميسي: “إن سألتني كصديق له، سأخبرك بأنني لا أراه في أي مكان سوى برشلونة، قد لا يكون الأمر جيدا بالنسبة له، لكنه في النهاية الوحيد الذي سيتخذ القرار”.

وأضاف: “برشلونة هو الفريق الذي قدم كل شيء إلى ميسي، وبالمثل بذل ميسي كل ما يستطيع من أجل النادي، يمكن أن يبقى معه 3 أو 4 أو 5 سنوات أخرى”.

واختتم سواريز حديثه عن مستقبل صديقه الأرجنتيني:”من وجهة نظري أن ميسي يجب أن يختتم مسيرته في المكان الذي شعر فيه بسعادة أكبر، لا يمكنني تخيل ميسي خارج برشلونة. بصفتي مشجعا للنادي وصديقا، أود أن أقول له ألا يغادر برشلونة”.

وينتهي عقد ليونيل ميسي (33 عاما) مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدده حتى الآن.

وذكرت قناة “Tv3” الإسبانية أن إدارة برشلونة قد تمنح ميسي عقدا طويل الأمد بعشر سنوات، لكن بنصف الراتب الحالي، على أن يعتزل بعد بضعة سنوات، ويصبح سفيرا للنادي حول العالم.

يذكر أن لويس سواريز (34 عاما) انضم إلى صفوف برشلونة في عام 2014 قادما من ليفربول، والتحق في العام الماضي، بفريق أتلتيكو مدريد.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares