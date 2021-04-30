ليبيا – ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الخميس مع عبد الرحمن الشكشاك رئيس المجلس المحلي تاورغاء إمكانية تقديم بعض الخدمات وحل المختنقات التي تعاني منها المدينة، ضمن برامج التنمية المستدامة التي تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذها من حين لآخر.

صنع الله وفي كلمة له خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة قال: إنه على الرغم من أن بعض المدن بعيدة عن مناطق عملياتنا، إلا أننا وفي إطار المسؤولية الاجتماعية نحاول تقديم يد المساعدة بالقدر المستطاع؛ للمساهمة في إحداث التنمية المكانية؛ خاصة في تلك المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات، والمساهمة في توفير سبل العيش والراحة للمواطن الكريم.

بدوره، أشاد الشكشاك بالجهود المبذولة للمؤسسة الوطنية وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة في توفير بعض الخدمات وحل المختنقات لبعض المناطق حسب ما هو متابع في وسائل الإعلام، منوهًا إلى الدور الكبير الذي قام به صنع الله في الفترة السابقة بالحفاظ على وحدة القطاع وتجنيبه الصراعات السياسية.

واستعرض الشكشاك جملة من الصعوبات والمختنقات التي تعاني منها مدينة تاورغاء، متمثلة في توفير بعض الكوابل وأعمدة الكهرباء ونقل مخلفات الحرب وصيانة بعض المدارس ومؤسسات الدولة وتوفير مستودع غاز الطهي، حيث إن المدينة تعاني من عدم وجود مستودع لتوزيع غاز الطهي.

وأعطى صنع الله تعليماته لشركة البريقة بوضع حل عاجل وتم الاتفاق على سرعة افتتاح مستودع للغاز في المدينة، موضحا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستعمل بالقدر المستطاع وحسب توفر الميزانيات على تلبية بعض المطالب وحل تلك المختنقات.

هذا وحضر الاجتماع كل من إبراهيم خليفة المدير المكلف بإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وعبد النبي أبو عرابة رئيس لجنة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراته عن المدينة، وفرج مخزوم ممثل عن رابطة شباب تاورغاء.

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