إيطاليا – أفادت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم الجمعة، بأن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس، يريد الرحيل عن “السيدة العجوز” بنهاية الموسم الجاري.

وقالت “لاغازيتا ديلو سبورت” في تقرير لها، أن رونالدو كلف وكيله خورخي مينديز، بمهمة إيجاد ناد جديد له في الموسم المقبل، حيث وصلت العلاقة بينه وبين يوفنتوس إلى مرحلتها الأخيرة.

وأضافت أن ريال مدريد استبعد فكرة إعادة رونالدو لصفوفه، موضحة أن مانشستر يونايتد يظل خيارا أمام الدون، لكنه سيكون بحاجة إلى خفض راتبه البالغ 31 مليون يورو سنويا، إذا كان يريد مغادرة اليوفي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن موقف رونالدو من البقاء مع “البيانكونيري” قد تغير بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

وختمت بأن الأمر بين رونالدو ويوفنتوس “السيدة العجوز” يشبه الانفصال، لكنهما ما زالا يعيشان معا.

وما عزز التكهنات حول رحيل رونالدو (36 عاما) هو وجود مدرب يوفنتوس الأسبق، الإيطالي ماسيمليانو أليغري، في مدينة تورينو منذ يوم الخميس، والحديث عن عودته لاستلام دفة الفريق، وذلك وفقا لعدد من التقارير الصحفية.

وأشارت نفس الصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” إلى أن ماسيمليانو أليغري مرشح فوق العادة ليكون المدرب الجديد في يوفنتوس، بعد عامين من إقالته.

ونشرت الصحيفة تخيلا لتشكيلة يوفنتوس تحت قيادة أليغري، واضعة في الاعتبار رحيل رونالدو، الذي لم تربطه أي علاقة جيدة بأليغري، بل احتفل بشكل علني بقدوم المدرب السابق ساري من قبل، قائلا: “الآن نحن أكثر هجوما”.

وكشفت أن يوفنتوس يخطط لإجراء تغييرات بعد الموسم الكارثي الذي يمر به، وستعتمد خطته بشكل كبير على كريستيانو رونالدو، الذي يرغب في الرحيل، ويبحث خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي عن حل يرضي الجميع، وسيوفر الفريق الإيطالي قرابة 87 مليون يورو سنويا، من رحيل رونالدو.

ويعاني يوفنتوس من أجل إنهاء الموسم الحالي من بطولة الدوري الإيطالي في المربع الذهبي، بعدما سيطر على اللقب في المواسم التسعة الماضية، ويبدو أن هناك اتفاقا ضمنيا بين مسؤولي يوفنتوس على إقالة أندريا بيرلو، المدير الفني الحالي لـ”البيانكونيري” مهما كان المركز الذي سيحتله بنهاية الموسم.

يذكر أن ماسيمليانو أليغري (53 عاما)، الذي لم يتول أي منصب منذ رحيله عن تدريب يوفنتوس، أشرف على تدريب “البيانكونيري” لمدة خمسة مواسم، حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي في خمس مناسبات، إضافة إلى أربعة ألقاب في بطولة كأس إيطاليا، ولقبين في السوبر الإيطالي، كما قاد “اليوفي” إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، دون حصد اللقب.

المصدر: وكالات

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