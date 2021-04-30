ليبيا- أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إن هدف الوصول بالإنتاج النفطي لمليون ونصف المليون برميل يوميًا بنهاية العام 2021 مشروط.

عون أوضح في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء رويترز وتابعتها صحيفة المرصد أن الوصول لهذا المستوى من الإنتاج يتوقف على سرعة إقرار الميزانية في مجلس النواب، معربًا عن أسفه لتأخر الإقرار وعدم وجود موعد محدد له، وهو ما أثر على قطاع النفط.

وأضاف عون بالقول: “قد يكون لهذا التأخير تأثيرات، حيث يمكن ألّا نصل إلى الإنتاج المستهدف، إذ لا نملك الإمكانيات المادية، وعدم صيانة المعدات تسبب في مشاكل، والإغلاق الأخير كان يمكن تفاديه لو تمت مناقشة الموضوع وتخصيص المبالغ اللازمة”.

وأوضح عون قائلًا: “هذه التصرفات فردية ومحسوبة على المجموعة التي تقوم بها وليست محسوبة على منطقة أو جهاز بعينه، ويبدو أن الاتفاق تم بموافقة دولية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، والأخيرة أداة فنية صرفة للعمل تحت مظلة الوزارة، فهي لا تمارس العمل السياسي لأنه سلطة سيادية للحكومة والوزارة”.

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