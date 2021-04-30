ألمانيا – هنأ نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، حارسه مرماه السابق، مارك-أندريه تير شتيغن، بمناسبة عيد ميلاده الـ29، وذلك غداة هزيمة برشلونة أمام غرناطة، في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ على موقع “تويتر” صورة لحامي عرينه السابق، وعلق عليها، قائلا: “نتمنى لك كل التوفيق في عيد ميلادك التاسع والعشرين”.

وانتقل مارك-أندريه تير شتيغن من بوروسيا مونشنغلادباخ إلى برشلونة عام 2014، وقد لعب مع الفريق الألماني127 مباراة، واستقبلت شباكه 136 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 45 مباراة.

بينما شارك الحارس الألماني مع برشلونة، في 274 مباراة، وتلقت شباكه 265 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك في 113 مواجهة.

ومني فريق برشلونة بهزيمة مدوية في عقر داره أمام ضيفه غرناطة، ليبقى في المركز الثالث على سلم ترتيب “الليغا” برصيد 71 نقطة، مفوتا فرصته الذهبية لاعتلاء صدارة الدوري.

المصدر: وكالات

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