إسبانيا – ألقى مدرب برشلونة، رونالد كومان، باللوم على الأخطاء الدفاعية وعدم فعالية المهاجمين، بعدما فرط “البارسا” في فرصة اعتلاء صدارة “الليغا”، بخسارته المفاجئة 1-2 أمام غرناطة، أمس الخميس.

وأهدر قائد برشلونة، ليونيل ميسي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 23، فرصة هائلة لجعل النتيجة (2-0)، قبل أن يجد داروين ماتشيس، وخورخي مولينا، مساحات كبيرة في دفاع برشلونة، ليقلبا المباراة لصالح غرناطة في الشوط الثاني.

وقال كومان لشبكة “موفيستار”: “فقدنا تركيزنا في الشوط الثاني، وارتكبنا أخطاء دفاعية. يجب أن نتقبل هذه الخسارة. هذه هي الحقيقة. حصلنا على فرص للفوز بالمباراة، لكن ما باليد حيلة. أمامنا 5 مباريات، وكل المنافسين على اللقب سيواجهون صعوبات”.

وأضاف المدرب الهولندي: “يجب أن نستعد جيدا لمباراة الأحد (خارج ملعبنا أمام فالنسيا). لا تزال أمامنا فرصة. يجب أن نتقبل هذه الهزيمة وأن نمضي قدما ونستعد للمباراة التالية”.

وأكمل: “لقد حاولنا، لكننا لم نصنع فرصا كثيرة، بينما سجلوا الهدفين من الفرص القليلة التي أتيحت لهم. هم أغلقوا مناطقهم، ونحن افتقدنا الإبداع”.

وتعني هزيمة برشلونة الثانية في آخر 23 مباراة، أن الفريق لم يعد يملك مصيره بيده في الصراع على لقب “الليغا”، حيث بقي في المركز الثالث برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد، وبفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد، الذي يملك في رصيده 71 نقطة أيضا.

المصدر: وكالات

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