إنجلترا – أصبح فريق مانشستر يونايتد قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نهائي الدوري الأوروبي، عقب فوزه الساحق على ضيفه روما الإيطالي (6-2)، مساء يوم الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي لـ”يوروبا ليغ”.

وأحرز البرتغالي برونو فيرنانديز هدفين “للشياطين الحمر” في الدقيقتين (9 و71)، كما وقع زميله المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني على هدفين أيضا، في الدقيقتين (48 و64)، بينما حملت الثنائية الثالثة توقيع الفرنسي بول بوجبا وماسون جرينوود، في الدقيقتين (75 و86) على الترتيب.

بينما سجل هدفي روما كل من لورينزو بيليغريني والمهاجم البوسني إدين دجيكو، في الدقيقتين (15 و34) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أولد ترافورد” في مدينة مانشستر.

وسيحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على روما في مباراة الإياب، يوم الخميس المقبل، على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة روما.

المصدر: RT

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