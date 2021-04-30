ما السبب وراء تراجع حصة الدولار في تجارة روسيا؟

ما السبب وراء تراجع حصة الدولار في تجارة روسيا؟

روسيا – أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف سبب تراجع حصة الدولار في هيكل تجارة روسيا الخارجية.

وقال بيسكوف للصحفيين امس إن “حصة الدولار في العمليات التجارية لروسيا تتناقص من عام إلى أخر، وهكذا سيحدث في جميع أنحاء العالم، حالما يشك الناس في استقرار الدولار واستقرار الدولة التي أصدرت الدولار يبدأ الناس بالابتعاد عنه (الدولار)”.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية أن حصة الدولار في هيكل الصادرات الروسية تراجع إلى دون مستوى 50%، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

وقالت وكالة “بلومبرغ” إن هذا جاء نتيجة عمل امتد لسنوات قامت به موسكو لتقليل اعتماد الاقتصاد الروسي على الأصول الأمريكية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فإن السبب في التراجع يعود إلى العلاقات التجارية بين موسكو وبكين، والتي يتم تنفيذ ثلاثة أرباع عملياتها بعملة اليورو.

المصدر: “نوفوستي”

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