الولايات المتحدة – كشفت إحدى الوحدات الرائدة في القوات البرية الأمريكية عن فيديو استخدام الجنود لمنظومة جديدة للرؤية الليلية من طراز ENVG-B.

وقد تم تصوير الفيديو أثناء قتال تدريبي جرى في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية.

وقالت صحيفة Popular Mechanic إن نظارة الرؤية الليلية تضمن حقلا أوسع للبصر وصورة فراغية لما يحدث في ميدان القتال.

وتستخدم في النظارة أجهزة تقوم بمحاكاة الواقع في الألعاب الإلكترونية.

وقال المحللون العسكريون إن المنظومة تعمل في البيئات المختلفة، بما فيها الغبار والدخان وظروف الإضاءة الضعيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظومة تساعد الجندي الجالس في مخبأ أو خندق مسقوف في إصابة الهدف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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