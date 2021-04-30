ليبيا – أفاد مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط سميو بأن عدد المسجلين في المنظومة ناهز 700 ألف شخص، مؤكدًا أن إقبال المواطنين على التسجيل والتلقيح، جيد للغاية، بحسب تعبيره.

سميو وفي مؤتمر صحفي نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا تمويل قطري، جدد التأكيد على أن الفئة العمرية الجاري استهدافها حاليا هم الأشخاص ما فوق 70 سنة دون تمييز بين المواطنين والمقيمين الأجانب، وأن سلم الفئات الأخرى سيتم النزول إليه تدريجيا بحسب توفر كميات اللقاح.

وشدد مدير التطعيمات على أن فئة الشباب ما دون 18 سنة لن تكون مستهدفة بالتطعيم بصفة مطلقة، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

Share and Enjoy ! 0 Shares