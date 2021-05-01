واشنطن – وافقت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية على إطلاق 3 نماذج أخرى لمركبة “ستارشيب” التابعة لشركة “سبيس إكس”.

أفادت بذلك وكالة “رويترز” التي قالت إن الإدارة الأمريكية اتخذت قرار الموافقة على الاستمرار في اختبار “مركبة النجوم” المخصصة للقيام برحلات فضائية إلى المريخ بعد أن أدخلت الشركة بعض التعديلات في تصميم نماذجها، مع العلم أن كل الاختبارات السابقة باءت بالفشل وانفجار النماذج.

واشترطت الإدارة أن يحضر مفتش الأمان التابع لإدارة الطيران الفدرالية منطقة “بوكا – تشيكا” في ولاية تكساس من حيث تنطلق نماذج “ستارشيب” التابعة لإيلون ماسك.

وعلاوة على ذلك يجب على شركة “سبيس إكس” أن تدخل تعديلات في تصميم نموذجي Starship SN16 و StarShip SN 17 عندما تجري تحقيقا بشأن فشل إطلاقهما.

ولم تذكر الإدارة موعد اختبار لاحق لـ”مركبة النجوم”، بل اكتفت بالقول إن مفتشها سيصل منطقة (بوكا – تشيكا) الخميس المقبل ليفتش الإطلاق المحتمل لنموذج “ستارشيب” الأسبوع المقبل.

يذكر أن كل الاختبارت الماضية لنماذج مركبة “ستارشيب” انتهت بانفجار المركبة التي أعلن إيلون ماسك أنها ستقوم العام المقبل برحلة اختبارية غير مأهولة في مدار الأرض.

المصدر: تاس

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