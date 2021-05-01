فيينا – أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الغموض لا يزال يلف نتائج المفاوضات الجارية في فيينا بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي مع إيران في مسعى لإحياء الصفقة.

ورفض سوليفان امس، خلال مشاركته في منتدى Aspen الأمني، وصف مستوى المفاوضات في المرحلة الحالية، قائلا إنها “في نقطة غير واضحة”.

وأوضح: “رأينا رغبة من جميع الأطراف منهم الإيرانيون في التفاوض بشكل جاد على تخفيف العقوبات والعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.. لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيفضي في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق في فيينا”.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، عقب اجتماع عقده مع سوليفان، أن تل أبيب تتوقع توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares