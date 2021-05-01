تشاد – أعلن المجلس العسكري الحاكم في تشاد، امس إن ستة من جنوده قتلوا في معركة قرب بلدة نوكو الشمالية وأسفرت عن مقتل عدة مئات من المتمردين وأسر 60.

واندلعت اشتباكات بين الجانبين امس الخميس بالقرب من نوكو، التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن المكان الذي أصيب فيه الرئيس السابق إدريس ديبي بجروح أدت إلى موته في وقت سابق من أبريل، ما أغرق البلاد في أزمة.

وقال المجلس إنه نجح في صد هجوم للمتمردين على نوكو وأن 22 من جنوده أصيبوا في المواجهة.

وأضاف في بيان: “ما زال البحث عن الهاربين مستمرا”، فيما لم يصدر تعليق بعد من المتمردين.

المصدر: “رويترز”

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