الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات استطلاع للهند بقيمة أكثر من ملياري دولار

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات استطلاع للهند بقيمة أكثر من ملياري دولار

الهند – أعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع 6 طائرات استطلاع من نوع P-8I والمعدات الخاصة بها للهند بقيمة 2.42 مليار دولار.

وقال البنتاغون في بيان له، امس إن الصفقة “ستساعد الهند في تعزيز القدرات الاستطلاعية لقواتها البحرية”.

وأوضح أن الصفقة تشمل أيضا بيع معدات للاتصال وأنظمة الإنذار من الصواريخ وأجهزة الملاحة GPS وقطع الغيار والمعدات للصيانة وغيرها.

وأبلغت وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس رسميا بالصفقة المحتملة اليوم الجمعة.

وعلى الرغم من موافقة الخارجية على الصفقة، لم تشر وثائق البنتاغون إلى توقيع أي عقد أو إتمام المفاوضات.

وكانت الهند قد اشترت طائرات P-8I التي تصنعها شركة “بوينغ” الأمريكية في عام 2009.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares