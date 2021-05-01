سوريا – أعلنت وزارة النفط السورية أنها زادت كمية البنزين المسموح تعبئتها لكل سيارة بخمسة ليترات لتصبح 25 ليترا كل 7 أيام.

وقالت الوزارة إن كمية تعبئة مادة البنزين أصبحت 25 ليترا بدلا من 20 ليترا بدءا من اليوم السبت.

وكانت الحكومة السورية خفضت كميات التعبئة من 40 ليترا كل 7 أيام إلى 20 ليترا، وقالت وقتها إن ذلك الإجراء “مؤقت بانتظار وصول التوريدات الجديدة”

وتمر البلاد بأسوأ أزمة محروقات منذ أشهر، وسبق أن أن أعلنت وزارة النفط أن “تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس انعكس على توريدات النفط الى سوريا، وأدى إلى “تأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفطا ومشتقات نفطية للبلد” ورغم الإعلان لاحقا عن وصول 4 ناقلات نفط، إلا أن الأزمة بقيت مستمرة.

وتلافيا لمشاهد الطوابير غير المسبوقة أمام محطات الوقود أعلنت الوزارة مؤخرا طريقة جديدة لتوزيع المادة، باعتماد الدور الذي يتم تنظيمه عبر “الرسائل النصية”

المصدر: RT

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