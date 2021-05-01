ليبيا – أعلن عضو مجلس النواب محمد العباني رفضه الشديد لسياسة الأمر الواقع التي تمارسها حكومة الوحدة الوطنية فيما يخص منصب رئيس الأركان العامة.

العباني كتب في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتحتها صورة لرئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري تابعتها صحيفة المرصد ما يلي:”وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا هذا الذي كلفه مجلس النواب رئيسا للأركان العامة وتكليف البديل ليس بالأمر المستحيل”.

وفي تدوينة لاحقة تحت حملت عنوان “للتوضيح أكثر حول ما كتبته عن الفريق الناظوري في منشوري بتاريخ 30/04/2021″ أكد العباني إنه بدأ بالإشارة إلى المغالبة وتقديم الحداد كرئيس أركان وأن الفريق الناظوري هو من عينه مجلس النواب رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2012.

وزاد العباني في التوضيح كاتبا:”وليس مستحيل على المجلس أن يغيره إذا ما شاء وعيب على الدبيبة اللجوء إلى المغالبة بتقديم الحداد فالمنصب لا يحتمل أكثر من شخصية وهذه الشخصية هو الفريق عبد الرازق الناظوري وعلى مجلس النواب لجم هكذا تصرفات هوجاء تسيء إلى قواتنا المسلحة الليبية”.

Share and Enjoy ! 0 Shares