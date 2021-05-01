ليبيا – قال رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحلّ بقرار من السراج الطاهر الغرابلي :”ربي في الوجود كتب على نفسه نصرة الحق ولن ينصر ظالم ولذلك يسخر لأصحاب الحق دائما من ينصرهم وسخر لنا دولة تركيا فانتصرنا واستعنتم بعبيد الأرض وأموالهم من كل الجهات فاندحرتم يا عبيد الباطل” حسب تعبيره.

الغرابلي أضاف في تدوينة له على موق التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل هذه الأزامات كانت مرصودة وتأجيجها كان بفعل جماعات محلية ودولية وإستمرار هذه الأزمات التي يعانيها المواطن اليوم من كهرباء وسيولة وسرقة المال العام وأعمال خارج القانون لم يكن ليستمر لولا النفعيين والوصولين وأصحاب الكروش التي لم تعرف إلا وهل من مزيد وانتفخت جيوبهم بالمال العام”.

واختتم مزاعمه بالقول :” هولاء من لبسوا رداء فبراير وتلحفوا به ازدراء للتغطية دائمًا ما تجدهم يصلون لمسرح الجريمة قبل رجال الامن يقفون بالمرصاد لكل عملية قبض على المجرمين والمطلوبين لولاهم لما كبر عتات الفساد بيننا هولاء هم والمتمرد كبيرهم سواء”.