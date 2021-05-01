سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه قرر حرمان فريق نسيان أنجيه وباريس من سوق الانتقالات اليوم الجمعة على خلفية التلاعب بصفقة لاعب بهدف خفض مدفوعات مستحقة لأنديته السابقة.

وقال الـ”فيفا” أنه منع الفريقين اللذين يتنافسان من أجل الصعود إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى (ليغ 1)، من تسجيل لاعبين جدد كما تم تغريمها بمبلغ 30 ألف فرنك سويسري (33 ألف دولار).

وتم التوصل إلى أن الفريقين رتبا “انتقالا وسيطا” للاعب كفين بمانغا الذي انضم إلى نادي باريس في يوليو الماضي، ثم وقع لأنجيه بعدها بستة أسابيع.

وقال الفيفا: “تقرر أن الانتقال إلى باريس لم يدبر لغرض لعب اللاعب كرة القدم النظامية، وإنما لتجنب لوائح تتعلق بدفع تعويض عن التدريب.. هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الكيانات القضائية للفيفا عقوبة بسبب انتهاكات تتعلق بالانتقالات الوسيطة منذ دخلت البنود حيز التنفيذ عام 2020″.

ولم يكشف الـ”فيفا” عن اسم بمانغا علنا وقال فقط إنه لعب في السابق لصالح أندية هواة في فرنسا وإسبانيا.

وتتعلق القضية بلاعب وقع أول عقد احترافي له مع نادي باريس لكرة القدم في 1 يوليو 2020 وسجل مع النادي يوم 6 يوليو 2020، وبعد أن لعب في فرنسا وإسبانيا كهاوٍ، عقب ستة أسابيع، تم نقل اللاعب إلى أنجيه وتم تسجيله بحسب العقود في 18 أغسطس 2020.

وقال أنجيه إنه احترم جميع القواعد الوطنية والدولية عندما تعاقد مع بمانغا، الجناح الفرنسي الكونغولي البالغ من العمر 23 عاما، ويعتزم الاستئناف لدى الفيفا ضد الحظر.

كما نشر نادي باريس، الذي يلعب في دوري الدرجة الوطنية، التعليق ذاته في بيانه.

المصدر: “أ ب”

Share and Enjoy ! 0 Shares