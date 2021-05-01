ليبيا – أرسل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري كتابا إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن ترشيح الشخصيات لشغل المنصاب السيادية.

الكتاب الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه تضمن بعد التهنئة بشهر رمضان مباركة جهود المستشار عقيلة صالح المبذولة للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية عملا بالمادة 15 من الاتفاق السياسي حول التشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري بالخصوص.

واستند الكتاب إلى لقاء فريقي مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب في بوزنيقة من الـ2 وحتى الـ6 من أكتوبر عام 2020 وما تم التوصل إليه من تفاهمات وشروط حول شاغلي المناصب السيادية للوظائف القيادية وقرار مجلس الدولة الاستشاري رقم 3 لعام 2021 بخصوص تشكيل لجنة قبول وفرز ملفات المترشحين للوظائف.

وتم الاستناد في الكتاب على كتاب مجلس النواب رقم 027-2021 المؤرخ في الـ26 من أبريل الماضي حول إحالة نتائج أعمال لجنة قبول الترشيحات لتولي المناصب القيادية للوظائف السيادية فيما تطرق الكتاب لمخرجات المحالة لمجلس الدولة الاستشاري من لجنة مجلس النواب بهذا الشأن.

وأشار الكتاب إلى تعارض هذه المخرجات مع ما تم الاتفاق عليه سابقا في لقاءات بوزنيقة ما يدل على أن هنالك اختلاف في الأرضية التي انبثق منها عمل اللجان في مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب مشددا على الالتزام بما تم التوافق عليه سابقا.

وأكد الكتاب عدم وجود مانع من جانب مجلس الدولة الاستشاري بشأن مسألة عقد مزيد من اللقاءات والتباحث للوصول إلى أرضية مشتركة في حال وجود رغبة لدى مجلس النواب لإجراء أي تعديل في المعايير والآليات المتبعة لاختيار شاغلي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

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