ليبيا – رأى المحلل السياسي جبريل الهادي أن لجوء عبد الحميد الدبيبة إلى الشكوى للمواطنين من احتمالية عودة القتال في طرابلس، هي محاولة لإيجاد أداة ضغط على المسلحين فيها، الذين يشكلون عبئًا على أي سلطة في البلاد.

الهادي قال في تصريح لموقع “إرم نيوز” إن تصريحات الدبيبة هي إشارة واضحة بأن السلطة الجديدة في ليبيا تدرك جيدًا أنها ضعيفة أمام الميليشيات وقيادتها، لذلك تحاول أن تستنجد بالشعب.

وبيّن أن “هذا الأمر لن يكون ذا جدوى، بحكم أن المواطنين في طرابلس لن يستطيعوا إيقاف هؤلاء المسلحين، أو حتى إجبار أبنائهم على الانسحاب من هذه التشكيلات المسلحة التي تعبث بالغرب الليبي منذ 10 سنوات”.

Share and Enjoy ! 0 Shares