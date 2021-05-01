إسبانيا – جدد نادي برشلونة، عقد مدافعه الإسباني أوسكار مينغويزا لمدة عامين، وحدد قيمة الشرط الجزائي بـ100 مليون يورو.

وقال النادي الكتالوني في بيان: “قرر نادي برشلونة تفعيل خيار تمديد عقد قلب الدفاع أوسكار مينغويزا، الذي سيبقى في النادي حتى 30 يونيو 2023.. وقع اللاعب عقده الجديد بحضور الرئيس خوان لابورتا”.

وكان مينغويزا، البالغ عمره 21 عاما، تعرض لانتقادات لاذعة مؤخرا، بعدما ارتكب هفوة “قاتلة” في المباراة التي خسرها “البارسا” أمام غرناطة 1-2، يوم الخميس الماضي، لحساب الأسبوع الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتكب المدافع الشاب، خطأ فادحا عندما أساء التعامل مع إحدى الكرات، لتمر من تحت قدمه، وتصل إلى مهاجم غرناطة، الذي وضعها في الشباك، معدلا النتيجة لفريقه 1-1، قبل أن يعود الفريق الأندلسي ويسجل هدف الفوز (2-1).

وبهذه الخسارة المفاجئة، أهدر برشلونة فرصة تصدر الدوري الإسباني، حيث تجمد رصيده عند 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الثاني، فيما احتفظ أتلتيكو مدريد بالصدارة، بفارق نقطتين.

المصدر: fcbarcelona.es

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