روسيا – بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، امس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، هاتفيا عقد قمة محتملة بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وأعلن مجلس الأمن الروسي في بيان مقتضب أن الطرفين بحثا خلال الاتصال الهاتفي “واقع وأفق العلاقات الروسية-الأمريكية، وإمكانية عقد لقاء بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة”.

وأشار البيان إلى أن المكالمة جاءت بمبادرة من الجانب الأمريكي.

ولم يعلق الجانب الأمريكي بعد على المكالمة.

وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، قد أكد أن قمة بوتين-بايدن قد تعقد في يونيو القادم، خلال زيارة سيد البيت الأبيض المقررة إلى أوروبا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قرار موسكو النهائي “رهن العديد من العوامل”

المصدر: RT

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