صلاح يضفي مزيدا من الغموض حول مستقبله مع ليفربول

صلاح يضفي مزيدا من الغموض حول مستقبله مع ليفربول

إنجلترا – أضفى نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، مزيدا من الغموض بشأن مستقبله، بعدما صرح بأنه لم يفتح معه أحد حتى الآن موضوع تمديد عقده مع “الريدز”.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “تجديد عقدي مع ليفربول؟ لم يتحدث معي أحد في هذا الشأن، لذلك لا يمكنني الحديث عن هذا الأمر”.

وأضاف: “لا أحد في النادي تحدث معي عن أي شيء، لذلك أنا لا أعرف”.

وأنهى صلاح تصريحه قائلا، “الفوز شيء رائع، أنا فقط أحاول الفوز بالألقاب مرارا وتكرارا. حصد البطولات جزء من مهمتنا”.

ويرتبط صلاح، البالغ عمره 28 عاما، بعقد مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2023، ولا يزال ملف تجديده معلقا حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية، قد ترددت حول رغبة الدولي المصري في الرحيل عن ليفربول، بعدما ألمح في مقابلة مع صحيفة “آس” الإسبانية، في مارس الماضي، إلى إمكانية انتقاله مستقبلا إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية، برشلونة، وريال مدريد.

وأحرز صلاح، 29 هدفا، وقدم لزملائه 4 تمريرات حاسمة، في 46 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، كما يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 20 هدفا، على بعد هدف واحد من المتصدر، مهاجم نادي توتنهام، هاري كين.

المصدر: .sports.ru + “سكاي سبورتس”

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