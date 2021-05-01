العراق – أفاد مراسل RT في العراق، امس بأن تنظيم “داعش” شن هجوما على نقطة تفتيش تابعة لقوات “البيشمركة” التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق شمالي البلاد.

ونقل مراسل عن مصدر أمني قوله، إن “هجوما لتنظيم داعش شن على نقطة تفتيش تابعة للبيشمركة في منطقة التون كوبري شمالي محافظة كركوك”.

وأضاف، أن “المعلومات الأولية تشير إلى وجود قتلى من البيشمركة”.

وأشار المصدر إلى “فرض حالة الإنذار (ج) في محافظة كركوك حيث وقع الهجوم”.

يذكر أن الإنذار (ج) هو أقصى درجات الإنذار الأمنية في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، مقتل أربعة جنود عراقيين بتفجير شمالي العاصمة بغداد.

المصدر: RT

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