ليبيا – أصدر مجلس الحكماء والأعيان ببلدية الخمس بيانا عن متابعته لما تتداوله صفحات التواصل الاجتماعي فيما يخص الحادثة الأخيرة لانقطاع التيار الكهربائي.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى المتابعة الدقيقة لمسألة خروج وحدات التوليد في محطة الخمس البخارية عن العمل بسبب إطلاق النار على برج لنقل الطاقة بمنطقة لبدة الأثرية وهو ما تسبب في لغط وفوضى في التصريحات غير المسؤولة التي أصدرت حكمها قبل صدور تقارير الخبرة القضائية.

وأكد المجلس في بيانه متابعته الموضوع عن قرب ومن عين المكان استنادا من من منطلق تبيان الحقيقة للعامة وحتى لا يتم توظيف الحادثة لأغراض سياسية أو أمنية مع الاعتماد على شهادة الأهالي القاطنين بالقرب من البرج موضوع الحادثة وشهادة رئيس لجنة حماية منطقة لبدة الأثرية الذي يسكن بجوار البرج المعني.

وأضاف المجلس إنه استند أيضا على شهادة بعض من أفراد الجهات الأمنية المتمثلة في شرطة النجدة وإدارة تفتيش المنطقة الوسطى ومركز تدريب الشرطة لأن المسافة الفاصلة بين هذه المقرات الأمنية والبرج المعني بالحادثة تعد قريبة جدا ما يعني إن شهادات جميع من ذكرهم البيان موثوقة ومعتمدة.

وأعلن المجلس استنادا لهذه الشهادات نفيه القاطع لكا الشائعات التي يتم تداولها بخصوص إطلاق النار على أبراج الطاقة الكهربائية وإن ما حدث لا يتعدى كونه مشكلة فنية سببها الحقيقي عدم القيام بعمليات التنظيف الدورية لعوازل التعليق في الأبراج ما قاد لحدوث توصيل كهربائي تسبب بما كان وفقا لشهادة فني مختص.

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