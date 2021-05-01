محمد بن زايد يعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال

محمد بن زايد يعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال

أبوظبي – قدّم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، “خالص تعازيه ومواساته” إلى ملك الأردن عبد الله الثاني، في وفاة الأمير محمد بن طلال.

ونقل ابن زايد تعازي رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، إلى ملك الأردن والأسرة الهاشمية، متمنيا “الرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لعائلته الكريمة في مصابهم”.

من جانبه، عبر الملك عبدالله الثاني عن شكره وتقديره لمحمد بن زايد، لتعزيته “وما أبداه من مشاعر صادقة تجاه هذا المصاب الأليم وتمنياته بدوام الصحة والسعادة والسلامة من كل مكروه لدولة الإمارات وشعبها”.

ونعى الديوان الملكي الأردني، يوم الخميس، الأمير محمد بن طلال، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 81 عاما.

وأعلن الديوان الملكي، الحداد الرسمي في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 7 أيام بوفاة الأمير محمد، بأمر من الملك عبدالله الثاني.

والأمير محمد من مواليد 2 أكتوبر 1940 وهو الابن الثاني للعاهل الأردني الثاني، الملك الراحل، طلال بن عبد الله الثاني، والملكة زين الشرف، وشقيق العاهل الأردني الثالث، الملك الراحل، الحسين بن طلال.

وفي العام 1973 تولى الأمير محمد منصب الممثل الشخصي للملك الأردني وكان يشغل هذا المنصب حتى وفاته.

المصدر: “وام”

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