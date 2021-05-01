مصر – حريق كبير في كنيسة “ماري مينا” بمنطقة العمرانية الغربية بمحافظة الجيزة المصرية، مساء أمس الجمعة، عقب الانتهاء من أداء طقوس صلوات “الجمعة العظيمة”.

وعلى إثر هذا الحريق، أبلغت الأجهزة المعنية، وأرسلت قوات الحماية المدنية عددا من سيارات المطافئ إلى موقع الكنيسة، حيث استطاعت إخماد النار، وعملت على تبريد مكان الحريق، تفاديا لعدم تجدده مرة أخرى.

وفي تفاصيل الواقعة، أفاد عضو مجلس الشيوخ عن دائرة العمرانية، محمد عمارة، بأن البداية كانت بتلقيهم اتصالات هاتفية من أهل المنطقة، تؤكد اندلاع حريق بكنيسة ماري مينا، وفور معرفته انتقل إلى موقع الحادث.

وأوضح محمد عمارة أن هذا الحادث أسفر عن 25 إصابة، جرى نقلهم إلى مستشفى “أم المصريين”، وتم خروج 23 منهم، فيما بقي مصابين اثنين فقط بالمستشفى، دون سقوط ضحايا.

وقال عضو مجلس الشيوخ لـ”الوطن” إن جميع أهالي المنطقة شاركوا بالمساعدة في السيطرة على الحريق، وإن القيادات التنفيذية انتقلت إلى موقع الحادث بشكل سريع ، مشيرا إلى البدء في التحقيقات بأسباب اندلاع الحريق.

وحول طبيعة اندلاع الحريق، لفت محمد عمارة أن بداية الحريق كانت في الدورين الثاني والثالث بمبنى الكنيسة، وأنه تم السيطرة عليه، حيث تحرك الأهالي في البداية حتى وصول قوات الدفاع المدني، التي دفعت بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

المصدر: “الوطن”

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