“موديز”: تصنيف “روس نفط” يعكس الصورة التجارية القوية لها

“موديز”: تصنيف “روس نفط” يعكس الصورة التجارية القوية لها

روسيا – أعطت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لعملاق النفط الروسي “روس نفط” نظرة مستقبلية مستقرة للعام 2021، وأكد خبراء الوكالة التصنيف الاستثماري للشركة عند Baa3.

وقالت الوكالة إن التصنيف Baa3 يعكس الصورة التجارية القوية لشركة “روس نفط” كواحدة من أكبر شركات النفط المتداولة للعلن في العالم من حيث الاحتياطيات والإنتاج.

وأضافت أن ربحية “روس نفط” مدعومة بتكاليف تشغيل منخفضة، وهي ميزتها التنافسية في مجموعة واسعة من سيناريوهات الضغط لأسعار النفط، وكذلك الربحية مدعومة بمحفظة كبيرة من العقود طويلة الأجل، وسيولة عالية، وإمكانية وصول جيدة إلى تمويل الديون.

وفي حال كان متوسط أسعار النفط في 2021 عند 50 دولارا للبرميل، فإن مصادر السيولة لدى “روس نفط” كافية للعمل على خفض الديون وتمويل الاستثمارات الرأسمالية ومدفوعات الأرباح.

ووفقا لوكالة “موديز” فإن عبء ديون الشركة في عام 2021 قد ينخفض بأكثر من 40%.

المصدر: تاس

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