ليبيا – طالب الناطق السابق باسم عملية “فجر ليبيا” التي أحرقت مطار طرابلس وتسببت في خسائر بمليارات الدولارات أحمد هدية القيادي بمدينة مصراتة، المجلس الرئاسي والحكومة بإعلان حالة النفير لطرد من وصفهم بـ”المرتزقة الروس من ليبيا”.

هديه قال في تغريدة له عبر “تويتر” :”أطالب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بإعلان حالة النفير العام”، كما طالب المتحدث السابق باسم عملية “فجر ليبيا” بفتح باب التطوع العسكري لإخراج من وصفهم بـ”مرتزقة فاغنر ” من ليبيا دون أن يشير إلى أكثر من 10 الاف مرتزق جلبتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا ووزعتهم بين قاعدة معيتيقة الجوية وتاجوراء ومعسكرات غرب طرابلس وقاعدة الوطية الجوية وميناء الخمس وميناء ومطار مصراتة بالاضافة إلى مئات العسكريين الأتراك في ذات المواقع.

وأضاف في الردود على المعلقين على تغريدته :” الموضوع كان انزيدوا نسكتوا عليه شهور ما عادش نقولوا حتى اه.. يجب الضغط عليهم”.

وبشأن زيارة عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى مدينة بنغازي ووصفه لها بالمدينة الآمنة قال :” هذا واحد تاعب متنازل عن كرامته “.