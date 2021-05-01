إسبانيا – ذكرت تقارير إعلامية، أن المدرب رونالد كومان يواجه خطر الإقالة من منصبه في برشلونة، بعد هزيمة الفريق المفاجئة أمام غرناطة، مشيرة إلى أن أسطورة “البارسا”، تشافي، هو الأقرب لخلافته.

وأهدر برشلونة فرصة تصدر الدوري الإسباني، يوم الخميس الماضي، بعدما مني بخسارة قاسية في ملعبه أمام غرناطة، بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الـ33 من “الليغا”.

وأكدت شبكة “كواترو” الإسبانية، أن مستقبل المدرب كومان مع برشلونة غامض حتى الآن ويواجه مصيرا معقدا.

وأشارت الشبكة إلى أن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، سيبقى على كومان في حالة واحدة فقط، وهي التتويج بثنائية في الموسم الحالي.

وتوج “البارسا” مع كومان بلقب واحد حتى الآن، وهو كأس ملك إسبانيا، على حساب أتلتيك بلباو، ويتواجد الفريق حاليا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 71 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد، صاحب المرتبة الثانية، وبفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

وأشارت “كواترو” إلى أن لابورتا حدد بديل كومان، وهو الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري حاليا. كما تحدثت تقارير إعلامية أخرى عن وجود اتصالات بين برشلونة وتشافي، بل وطلب النادي الكتالوني من نجم “البارسا” السابق عدم تجديد عقده مع السد.

ويمتلك تشافي على طاولة المفاوضات مع النادي القطري، عرضا لتجديد عقده لعامين آخرين، ولكنه يمتلك حق الانتقال إلى تدريب برشلونة في أي وقت يريده.

وينظر لتشافي على أنه مرجعا فيما يخص أسلوب برشلونة، وأنه ركن مهم في “الحقبة الذهبية” للفريق الكتالوني في العقد الأخير، وأحد أبرز اللاعبين التكتيكيين في تاريخ النادي.

المصدر: وكالات

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