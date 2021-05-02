إسرائيل – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إن “مواصلة استهداف الفلسطينيين لا تترك لهم خيارا سوى الانتفاضة”، محذرا من أن “الوضع على شفير الانهيار”.

وفي مقال بصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، حذر أولمرت من أن “مواصلة استهداف الفلسطينيين وإلحاق الضرر بهم بشكل متعمد ومبالغ فيه لا تترك لهم خيارا سوى الانتفاضة”.

وأشار إلى أن “الأحداث التي شهدتها مدينة القدس مؤخرا مؤشر على أن الوضع على شفير الانهيار، وقد يتطور في أي لحظة”.

وقد شهدت ساحة باب العامود في القدس الأسبوع الماضي احتفالات عقب إزالة الحواجز الحديدية التي أقامتها القوات الإسرائيلية منذ بداية شهر رمضان.

المصدر: “معا”

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