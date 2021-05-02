الأمريكي بروميل يسجل أسرع زمن في سباق 100 متر هذا العام

الأمريكي بروميل يسجل أسرع زمن في سباق 100 متر هذا العام

الولايات المتحدة – سجل العداء الأمريكي، ترايفون بروميل، أسرع زمن هذا العام في سباق 100 متر، بلغ 9.88 ثوان، في لقاء فلوريدا، أمس مواصلا انطلاقته الرائعة للموسم بعد سنوات من الإصابات.

واحتل بروميل، المركز الأول أمام الكندي أندري دوغراس، الذي سجل 10.05 ثوان.

وجاء النيجيري ديفين أودودورو، في المركز الثالث، بينما احتل الفرنسي جيمي فيكو، المركز الرابع، بزمن قدره 10.17 ثوان.

ويأتي إنجاز بروميل الحماسي، بعد فوزه بسباق 100 متر في “أوريغون ريلايز”، في يوجين نهاية الأسبوع الماضي، حيث تغلب على بطل العالم في سباق 200 متر، نوا لايلز، مسجلا 10.01 ثوان.

ويشير مستوى بروميل البالغ من العمر 25 عاما إلى أنه أصبح الآن مرشحا قويا لنيل الميدالية الذهبية في سباق 100 متر خلال أولمبياد طوكيو المرتقب هذا الصيف، حيث سيتغيب مواطنه بطل العالم كريستيان كولمان للإيقاف، بسبب تغيبه عن فحوص المنشطات.

وتأتي عودة بروميل إلى فورمته، بعد سلسلة من الإصابات التي أعاقت مسيرته خلال الفترة الماضية.

وبرز بروميل في عالم ألعاب القوى عام 2015، عندما حقق أفضل وقت شخصي بزمن 9.84 ثوان في سباق 100 متر قبل عيد ميلاده العشرين، وهو أسرع وقت على الإطلاق يسجله مراهق لهذه المسافة، قبل أن يحصد لاحقا ميدالية برونزية في بطولة العالم في بكين خلال العام نفسه.

وفاز الأمريكي بالميدالية الذهبية في سباق 60 مترا في بطولة العالم داخل قاعة في بورتلاند عام 2016، لكنه مني بخيبة أمل في أولمبياد ريو في ذلك العام، إذ احتل المركز الثامن فقط في النهائي الذي ظفر به الجمايكي أوسين بولت، حامل الرقم القياسي العالمي (9.58 ثوان).

وعانى بروميل لاحقا من تمزق في وتر أخيل في نهائي سباق 100 متر 4 مرات تتابع، لتبدأ معاناته مع الإصابات التي غيبته عن المنافسة لمدة عامين كاملين.

المصدر: وكالات

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