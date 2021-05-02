الكويت – أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) في الكويت، بنسبة 3.2 بالمئة في مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي، وسط استمرار تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي.

وأفادت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 119.2 نقطة في مارس الماضي، مقارنة مع 115.5 نقطة بالشهر المماثل من 2020.

وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار 11 مجموعة أبرزها مجموعة “الأغذية والمشروبات” بنسبة 10.76 بالمئة، يليها الترفيه بنسبة 7.66 بالمئة، ثم “الكساء وملبوسات القدم” 6.72 بالمئة.

في المقابل، سجلت مجموعة التعليم التراجع السنوي الوحيد بنسبة 15.46 بالمئة.

وعلى أساس شهري، زاد التضخم بنسبة 0.25 بالمئة في مارس، من مستوى 118.9 نقطة في فبراير/شباط 2021.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

الأناضول

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